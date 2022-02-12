وزير الصحة السابق: ايران دعمت حكومة لبنان في مواجهة كورونا ونثق بنهجها المقاوم

توجّه وزير الصحة اللبناني السابق حمد حسن بالتهنئة الى الجمهورية الاسلامية في ايران قيادةً وشعباً بمناسبة الذكرى الـ 43 انتصار الثورة الاسلامية،

وأكد في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار أن "الجمهورية تثبت عاماً تلو الآخر ان قواعد ارساء الجمهورية هي قواعد ثابتة وراسخة، ولديها الرؤية الكاملة لمقومات الدولة ولدعم الدولة وحمايتها، وهذا ما نراه من خلال النجاحات التي تحققها على كافة المستويات العلمية العسكرية والصناعية والخدمات".

أشار حسن الى ان الجمهورية الاسلامية وبالرغم من كل التحديات والحصار الجائر بقيت الى جانب الشعوب المستضعفة والحركات المقاومة في العالم العربي ضد العدو الصهيوني المشترك لكل العالم.

وتوجه وزير الصحة السابق بكلمةٍ شكرٍ اضافية من الموقع الذي شغله في وزارة الصحة اللبنانية، الى الجمهورية الاسلامية الايرانية التي لم تتخلَ عن اللبنانيين في مواجهة جائحة كورونا من خلال دعم لبنان وحكومته كذلك وزارة الصحة.

وأعرب عن ثقتة بأن النهج العلمي الاسلامي الراسخ هو طريق النجاح.