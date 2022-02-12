مجلس الوزراء يقرّ موازنة العام 2022 ويقرر احالتها الى المجلس النيابي في وقت قريب

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته ظهر أمس الخميس في بعبدا، موازنة العام 2022 وتقرر احالتها الى المجلس النيابي في وقت قريب.

كما وقرر المجلس “تمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على ان تعطى للعاملين في القطاع العام الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه، على ان يكون الحد الأدنى مليون ونصف ليرة، والحد الأقصى 3 مليون ليرة، وللمتقاعدين مليون ونصف ليرة”.

وأقرّ مجلس الوزراء “استفادة المتعاقدين، على مختلف مسميّاتهم، في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيا كحد اقصى على الا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع”.

كما أقرّ تعيين العميد محمد المصطفى أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري، وتكليف زياد نصر القيام بمهام موظف الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة.

المصدر:يونيوز