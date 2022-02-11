تأجج الاحتجاجات في أنحاء البلاد احتجاجاً على منع دخول الطالبات المسلمات إلى الجامعات

منعت عدة كليات في الهند دخول الطالبات المسلمات بالحجاب مما أثار احتجاجات واسعة على قرار الحكومة ودعما للطالبات.

وخرج مئات الطلاب للشوارع في مدينتي كولكاتا وحيدر أباد وهم يرفعون لافتات ويرددون هتافات مناهضة للحكومة.

وفي بلدة ماندي بولاية كارناتاكا حظيت الطالبة المسلمة موسكان خان بمتابعة كبيرة على الإنترنت حين شوهدت وهي تتلو آية قرآنية في مواجهة حشد من الطلاب كانوا يرددون شعارات هندوسية تأييدا لقرار الحكومة الخاص بحظر ارتداء الحجاب.

وقالت خان إنه يتعين على الحكومة السماح لهن باتباع ثقافتهن دون وضع أي عراقيل أمامهن.

ومنعت عدة كليات بالولاية الأسبوع الماضي دخول الطالبات المسلمات بالحجاب مستندة إلى قرار وزارة التعليم مما أثار احتجاجات الطلاب وأولياء الأمور.

وأمرت الولاية المدارس والكليات بالإغلاق لمدة ثلاثة أيام. وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة كارناتاكا العليا ستنظر التماسا مقدما بشأن هذه القضية.

وردد مئات الطلاب في مدينة كلكتا بشرق الهند هتافات وأغلقوا طرقا احتجاجا على حظر ارتداء الحجاب في ولاية كارناتاكا بجنوب البلاد مع تصاعد حدة الخلاف حول ارتداء الحجاب في المدارس.

واجتذب الجدل ملالا يوسفزاي، الناشطة الباكستانية المدافعة عن تعليم البنات والحائزة على جائزة نوبل للسلام، وطالبت القادة الهنود في تغريدة "بوقف تهميش المسلمات".

وذكرت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي أن عدة مدارس في ولاية كارناتاكا منعت دخول الفتيات المحجبات بناء على أمر من وزارة التعليم مما أثار احتجاجات من أولياء الأمور والطالبات.

ونظم الطلاب الهندوس احتجاجات مضادة وتوافدوا على المدارس في الأيام الماضية لتأييد الحظر، مما أجبر حكومة ولاية كارناتاكا على إغلاق المدارس والكليات لمدة ثلاثة أيام لتخفيف التوتر بين الجانبين.

وفي إحدى الحوادث التي ظهرت في مقطع فيديو انتشر بشدة على الإنترنت، ظهرت طالبة ترتدي الحجاب يحيط بها شبان هندوس يهتفون بشعارات دينية أثناء محاولتها دخول مدرستها في كارناتاكا.

وقال شاهد من رويترز إن الطلاب المحتجين في كلكتا كانوا من المحجبات في الغالب، مضيفا أن المظاهرات لم تشهد وقوع حوادث. وقال الطلاب لرويترز إنهم يعتزمون التجمع مرة أخرى.

المصدر:يونيوز