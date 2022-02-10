الدفاع التركية: اليونان انتهكت الوضع غير العسكري لجزر إيجه 229 مرة منذ بداية العام 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن "اليونان انتهكت الوضع غير العسكري لجزر بحر إيجه 229 مرة خلال العام الجاري بحق الجزر ذات الوضع غير العسكري عبر المركبات البحرية والجوية العسكرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الرائدة في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بينار قره، اليوم الخميس. إذ أشارت الى أن "اليونان تواصل خطابها العدواني وممارساتها الاستفزازية رغم مواقف تركيا الصادقة".

وذكرت أن "جزر شرق بحر إيجة سلمت إلى اليونان عبر اتفاقيتي لوزان وباريس شريطة أن تبقى بوضع غير عسكري". موضحة أن "الأنشطة العسكرية اليونانية في الجزر ذات الوضع غير العسكري تعد انتهاكًا جوهريًا للاتفاقيات المذكورة".

وشدّدت على أن تركيا ترد بالشكل اللازم عبر القنوات الدبلوماسية على موقف المسؤولين اليونانيين المخالف للقانون والاستفزازي والعدواني.

كما أكّدت قره أن "اليونان تواصل إعادة المهاجرين بطريقة وحشية في بحر إيجة بما في ذلك النساء والأطفال"، متحدثة عن "مصرع 19 مهاجرا من البرد بعد أن أعادتهم القوات اليونانية الحدودية في منطقة إيسبالا الحدودية، يوم 2 فبراير/ شباط الجاري.

وقالت إن "هذا الحدث يشكل آخر مثال للممارسات اليونانية اللا-إنسانية، وإنه يجب على أثينا الكف عن انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المصدر:يونيوز