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احتفال بذكرى انتصار الثورة الاسلامية بحضور علمائي وشعبي كبير

اقيم مساء أمس في مصلى السيدة زينب عليها السلام وبدعوة من مكتب الامام الخامنئي (آدام ظله )احتفالا جماهيرا بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية.
رمز الخبر: ۶۲۶۸۷
تأريخ النشر: 10 February 2022

ونوهت الكلمات التي ألقيت في المناسبة بعظمة الثورة الاسلامية التي فجرها وقادها الامام الخميني (قدس سره )ونهجها الثابت في نصرة المستضعفين ودعمها المظلومين في مواجهة الاستكبار.

وبين السفير الايراني في دمشق مهدي سبحاني ان الثورة الاسلامية في ايران كانت احد اهم الاحداث في السنوات الاخيرة من القرن العشرين وكانت ثورة شاملة لكافة مناحي الحياة.

ولفت سبحاني إلى ان قوى الاستكبار العالمي تتآمر عليها منذ لحظة انطلاقتها حتى اليوم لنهجها المقاوم ودعمها الثابت للمستضعفين وموقفها الراسخ في دعم القضية الفلسطينية.

وفي لقاء مع وكالة يونيوز للاخبار وجه رئيس المجلس الإسلامي الجعفري في سوريا السيد محمد علي المسكي التهنئة للسيد الخامنىي والدولة والشعب الايراني بمناسبة انتصار الثورة واشار الى المكانة العلمية التي شهدتها الجمهورية الاسلامية في ظل الثورة، وبأنها دولة أصبحت تصدر التقانة، كما بين ان الثورة الاسلامية حولت الشعوب الاسلامية من شعوب مهزومة الىشعوب كريمة مقاومة.

بدوره اعتبر الاب سعادة اليازجي انتصار الثورة الاسلامية تعويضا عن الهزائم التي تعرضت لها الامة خلال ذلك الزمن، ولتكون الثورة نصيرا لفلسطين وللمقاومة في لبنان وكافة المستضعفين.

المصدر:يونيوز

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