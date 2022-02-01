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منظمة أميركية توثّق قتل "إسرائيل" 78 طفلاً فلسطينياً العام الماضي

عرضت منظمة أميركية، تدعى "إذا عرف الأميركيون''، فيلماً قصيراً يوثّق مقتل 78 طفلاً فلسطينياً على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2021.
رمز الخبر: ۶۲۳۸۱
تأريخ النشر: 01 February 2022

الفيلم، الذي يُعَدّ جزءاً من حملة لوقف الدعم المالي الأميركي للاحتلال الإسرائيلي، نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع المنظمة عبر الإنترنت، ويوضح عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد الاحتلال الإسرائيلي، وكيف قُتلوا.
وأوضحت المنظمة أن 61 طفلاً، من مجموع 78، قُتلوا في قطاع غزة، و17 في الضفة الغربية.
وقتلت "إسرائيل" هؤلاء الأطفال عبر عدة أساليب، منها إطلاق الرصاص الحي، وشن غارات جوية، وإطلاق القذائف، وإطلاق صواريخ عبر مسيّرات من دون طيّار، وفق المنظمة.

وأكدت المنظمة أن هؤلاء الأطفال تم قتلهم من دون أن يشكّلوا أي تهديد لـ"إسرائيل" أو لقواتها.
ويقدّم الفيلم قيمة المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى "إسرائيل". وقالت المنظمة إنه "خلال عام 2020، قدمت واشنطن إلى إسرائيل ما لا يقل عن 10.5 ملايين دولار يومياً كمساعدات عسكرية، في مقابل صفر دولار كمساعدات عسكرية للفلسطينيين".
ودعت المنظمة الكونغرس الأميركي إلى عرض الفيلم خلال اجتماعات لجانه المتعددة، من أجل تقديم التوعية بشأن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين.
وتعرّف منظمة "إذا عرف الأميركيون" نفسها بأنها "منظمة غير ربحية ومعهد أبحاث ومعلومات مستقل، يركز على علاقة الولايات المتحدة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
و كانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، وثّقت أيضاً قتل إسرائيل 77 طفلاً فلسطينياً خلال عام 2021، ومحاكمتها عسكرياً عدداً يتراوح بين 500 و700 طفل سنوياً.
وأشارت إلى أنه "منذ عام 2000 حتى اليوم، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 2200 طفل فلسطيني".
في السياق عينه، تعتزم منظمة العفو الدولية نشر تقرير غداً الثلاثاء، بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".
ويوثّق تقرير "العفو الدولية" مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، و"عمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة".
وفي إثر ذلك، قامت وزارة خارجية الاحتلال بمهاجمة المنظمة، ودعتها إلى عدم نشر تقريرها على الإطلاق.

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