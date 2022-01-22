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قائد البحرية الايرانية: تنسيق على أعلى المستويات بين إيران والصين وروسيا

رمز الخبر: ۶۲۱۹۲
تأريخ النشر: 22 January 2022

قال قائد القوة البحرية للجيش الأدميرال "شهرام إيراني"، "إن الأسطول الصيني والروسي يعرفان كقوتين بحريتين في العالم، واليوم تنسيقهما وتعاونهما مع البحرية الإيرانية يرتقى الى أعلى المستوىات.

وصرح الأدميرال إيراني اليوم الجمعة، على هامش مناورات الحزام البحري الأمني 2022، أن الصين وروسيا دولتان قويتان في جميع المجالات ومنها القوة البحرية، مضيفا: ان لإيران كقوة إقليمية، حضور جاد ونشط في المنطقة على مدى العقد الماضي، واليوم تركز جميع جهود الدول الثلاث في المجال البحري إلى ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

وتابع ايراني، إن إيران والصين وروسيا، تضمن الأمن البحري بشكل مستقل عن التحالفات الغربية، معتبرا ان التعاون المشترك بين هذه الدول في غاية الأهمية.

واضاف انه على مدى العامين الماضيين، ارتقى التنسيق بين إيران وروسيا والصين الى أعلى مستوياته لافتا ان الدول الثلاث متقاربة جدًا في هذه المناورة بحيث يمكنها القيام بعمل مشترك يخدم المجتمع الدولي على الساحة البحرية.

ويذكر انه انطلقت صباح اليوم الجمعة مناورات "حزام الامن البحري 2022" التركيبية بمشاركة وحدات من القوة البحرية للجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية اضافة الى وحدات القوتين البحريتين لروسيا والصين في شمال المحيط الهندي.

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