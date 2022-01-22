النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

الجهاد الإسلامي: مع الشعب اليمني الشقيق بمواجهة العدوان الظالم

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشدّ العبارات، الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي ضدّ الشعب العربي المسلم في اليمن.
رمز الخبر: ۶۲۱۸۷
تأريخ النشر: 22 January 2022

ورأت الحركة أنّ استهداف المدنيين المتعمّد في اليمن بالطائرات الأمريكية، وربما بمشاركة من قبل طائرات العدو الصهيوني، هو دليل على فشل هذا العدوان وهزيمته في ميادين القتال، ومحاولة يائسة ورخيصة لكسر إرادة شعب قرر أن لا يقبل بما تمليه عليه أنظمة ربطت مصيرها بمصير السياسات الأمريكية الصهيونية في المنطقة وتخلّت عن فلسطين والقدس.
كما أكدت وقوفها وتضامنها مع الشعب اليمني الشقيق في مواجهة العدوان الظالم بكلّ أشكاله، معربة عن ثقتها بأنّ الشعب اليمني سينتصر على العدوان مهما كانت التضحيات.
من جهتها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المجزرة البشعة لتحالف العدوان السعودي على السجن المركزي في صعدة اليمنية.
وعبّرت الجبهة في بيان لها عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا ومع الشعب اليمني الشقيق، كما دعت لتحرك قوى حركة التحرر الوطني العربية وشعوب الأمة لوقف العدوان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
غوتيريش يندد بغارات التحالف.. والأمم المتحدة: تقارير صادمة تأتينا من اليمن
روسيا تنتقد اصرار الغرب على تحديد مهلة زمنية في مفاوضات فيينا
مناورات "حزام الامن البحري 2022"
وزير الثقافة: عرض اكثر من 200 الف عنوان كتاب في معرض طهران الافتراضي
السفارة الإيرانية في اسلام اباد تنفي مزاعم صحيفة باكستانية حول الهجوم على الامارات
مناورات الحزام البحري ستقوم بدور مهم في تعزيز الأمن الإقليمي
قيادي في انصار الله: المتضامنون مع الامارات شرکاء في جرائمها ضد اليمن
الكيان الصهيوني يستغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني
قائد البحرية الايرانية: تنسيق على أعلى المستويات بين إيران والصين وروسيا
المحطوري: العدوان السعودي الإماراتي يرتكب الجرائم والمجازر بحق الأبرياء والأطفال للتعويض عن خسائره في الميدان
رئيس فنزويلا يعلن عن زيارة قريبة إلى سوريا للاحتفال بانتصارها
رئیسي وبوتین ناقشا ضرورة تعزيز التعاون النووي السلمي بين البلدين
أبو أحمد فؤاد: الكيان الصهيوني يُشارك في مجازر التحالف السعودي المرتكبة في اليمن
الجهاد الإسلامي: مع الشعب اليمني الشقيق بمواجهة العدوان الظالم
اللواء رسول يعلن الإطاحة بـ6 إرهابيين بمحافظات عراقية متفرقة
المحطوري: العدوان السعودي الإماراتي يرتكب الجرائم والمجازر بحق الأبرياء والأطفال للتعويض عن خسائره في الميدان
حراك 17 تشرين الأول 2019 وخلفياته السياسية
السفارة الإيرانية في اسلام اباد تنفي مزاعم صحيفة باكستانية حول الهجوم على الامارات
الزهار: العدوان على اليمن وعدوان الاحتلال على الفلسطينيين.. متشابهان
أبو أحمد فؤاد: الكيان الصهيوني يُشارك في مجازر التحالف السعودي المرتكبة في اليمن
الجهاد الإسلامي: مع الشعب اليمني الشقيق بمواجهة العدوان الظالم
العراق يستعيد قطعتين اثريتين يصل عمر إحداهما لـ 4 آلاف عام
الإستخبارات الفاشلة: شعبة إستخبارات الكيان المؤقت -امان-
بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الوضع في سوريا
حزب الله: المجازر المهولة في اليمن تعويض بائس لفشل قوى العدوان
القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات الأجنبية في الإمارات
بين فضائح الفساد والقلق.. "إسرائيل" تبرم اتفاقية لشراء غواصات من ألمانيا
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: نؤكد وقوفنا مع شعب اليمن المظلوم
لبنان سيوقّع عقداً لاستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا
اللواء رسول يعلن الإطاحة بـ6 إرهابيين بمحافظات عراقية متفرقة