النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

خبراء اذريون: زيارة الرئيس الإيراني لروسيا مهمة بالنسبة للمنطقة

وقال، ان الحظر الغربي المفروض على ايران وروسيا يلزم على كلا البلدين انتهاج مسارات اقتصادية وسياسية بديلة فضلا عن ممرات نقل جديدة.
رمز الخبر: ۶۲۱۵۳
تأريخ النشر: 19 January 2022

وصف محللون وخبراء في جمهورية اذربيجان، زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" الى روسيا، انها مهمة وستضع خارطة جديدة للمنطقة.

ولفت الخبير السياسي الاذربيجاني "اوكتاي قاسموف"، في حوار مع صحيفة "يني مساواة"، ان جمهورية اذربيجان تقع في جوار ايران وروسيا باعتبارهما البلدين الرئيسيين ضمن الصيغة السداسية المقترحة للتعاون في المنطقة.

واضاف، ان طبيعة العلاقات بين طهران وموسكو، تؤثر بنحو جاد على مسار الوضع الاقليمي، وخاصة دول اذربيجان وجورجيا وارمينيا وغيرها من البلدان الصغيرة في المنطقة.

من جانبه، اعتبر الخبير في معهد اذربيجان للدراسات الاجتماعية "تورال اسماعيلوف"، ان زيارة "اية الله رئيسي" الى روسيا، تجري وسط التطورات والاحداث الجيو- سياسية الحساسة للغاية داخل المنطقة.

واوضح اسماعيلوف، خلال الحدث مع صحيفة "يني مساواة" الاذرية هو الاخر، ان ما حدث في جمهورية كازاخستان والجولة الاولى من المباحثات بين تركيا وارمينيا، يستدعي تسليط الضوء على زيارة الرئيس الايراني القادمة الى روسيا.

واكد، بان اللقاء بين الرئيسين الايراني والروسي سيتناول هذه التطورات؛ مردفا ان كلا البلدين يدعمان المبادرة السداسية للتعاون الاقليمي.

وقال، ان الحظر الغربي المفروض على ايران وروسيا يلزم على كلا البلدين انتهاج مسارات اقتصادية وسياسية بديلة فضلا عن ممرات نقل جديدة.

كما اشار هذا الخبير الاذربيجاني، الى العلاقات بين طهران وباكو؛ مؤكدا انها دخلت مرحلة جديدة وايجابية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
خبراء اذريون: زيارة الرئيس الإيراني لروسيا مهمة بالنسبة للمنطقة
العميد فدوي: جبهة المقاومة تتعاظم يوما بعد يوم
وزير الاقتصاد الايراني: سيتم تسهيل التبادل التجاري مع روسيا
طهران وموسكو عازمتان على تحديث معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون الثنائي
خطيب زاده: الحصار والهجوم العسكري ليس حلا للازمة اليمنية
الشبل: العلاقة مع إيران علاقة وفية وتاريخية
رئيسي يتوجه الیوم الأربعاء إلى روسيا
وزير الاعلام اليمني: المعادلات تغيرت.. ردنا في العمق الإماراتي قانوني ومشروع ما دامت الإمارات تتآمر على اليمن
مشاورات هاتفية بين اميرعبداللهيان ولافروف على أعتاب زيارة آية الله رئيسي الى روسيا
القاضي المحبشي: استهداف العمق الإماراتي جاء بعد أن تمادت أبو ظبي في عدوانها
أولیانوف: من حق ايران مطالبة اميركا بضمانات
مقارعة الاستكبار رمز القوة البحرية للحرس الثوري
امير عبداللهيان: لا نسعى وراء التسويف خلال مفاوضات فيينا
وكالة بلومبيرغ : الهجوم على أبو ظبي الاكبر من نوعه
رجل دين لبناني: حزب الله يحمل مشروعًا مقاومًا
الشيخ الخزعلي يحذر حكام دويلة الإمارات المطبعين مع الصهاينة من مغبة الاستمرار في التدخل بالشأن العراقي
وزير الاعلام اليمني: المعادلات تغيرت.. ردنا في العمق الإماراتي قانوني ومشروع ما دامت الإمارات تتآمر على اليمن
وكالة بلومبيرغ : الهجوم على أبو ظبي الاكبر من نوعه
رجل دين لبناني: حزب الله يحمل مشروعًا مقاومًا
مقارعة الاستكبار رمز القوة البحرية للحرس الثوري
امير عبداللهيان: لا نسعى وراء التسويف خلال مفاوضات فيينا
مشاورات هاتفية بين اميرعبداللهيان ولافروف على أعتاب زيارة آية الله رئيسي الى روسيا
أولیانوف: من حق ايران مطالبة اميركا بضمانات
القاضي المحبشي: استهداف العمق الإماراتي جاء بعد أن تمادت أبو ظبي في عدوانها
وزير الاقتصاد الايراني: سيتم تسهيل التبادل التجاري مع روسيا
الشبل: العلاقة مع إيران علاقة وفية وتاريخية
خبراء اذريون: زيارة الرئيس الإيراني لروسيا مهمة بالنسبة للمنطقة
طهران وموسكو عازمتان على تحديث معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون الثنائي
خطيب زاده: الحصار والهجوم العسكري ليس حلا للازمة اليمنية
رئيسي يتوجه الیوم الأربعاء إلى روسيا