تشييع جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة في حجة

حيث تم تشييع جثامين الشهداء الملازم أول فؤاد شوعي محمد ملضي، الملازم أول علي محمد ناجي زمام، الملازم ثاني فيصل مطر علي حسين الراشدي، الملازم ثاني خليل محمد صغير الراشدي، الملازم ثاني مفتن زايد علي الحسيني، الملازم ثاني قاسم علي علي الراشدي، الملازم ثاني عبده محمد أحمد عيس، وعبدالله أحمد جبران البكيلي.

وخلال مراسم التشييع التي تقدّمها أمين عام محلي المحافظة إسماعيل المهيم وعدد من وكلاء المحافظة، أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء وبطولاتهم في ميادين العزة والكرامة.

وأكدوا السير على درب الشهداء بتقديم المزيد من التضحيات حتى طرد الغزاة والمحتلين من أرض اليمن وتحقيق النصر المؤزر.

وقد وُوريت جثامين الشهداء الثرى كل في مسقط رأسه بعد الصلاة عليهم بجامع حورة.

حضر مراسم التشييع عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية وقيادات امنية وعسكرية.

مصدر:موقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"