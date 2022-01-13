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الرئيس الأسد خلال استقباله قاسمي:

أهمية إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة لسورية وإيران

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة من الجانب الإيراني والوفد المرافق له.
رمز الخبر: ۶۲۰۳۸
تأريخ النشر: 12 January 2022

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين سورية وإيران وخاصةً على الصعيد الاقتصادي حيث أكد الرئيس الأسد أهمية إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة لسورية وإيران وتربط بين قطاع الأعمال في كلا البلدين.

كما تناول الحديث سبل توسيع مجالات العمل الثنائي في القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمارات المشتركة بهدف إعطاء دفعة جديدة للروابط التجارية والاقتصادية.

وجدد الوزير قاسمي التأكيد على الموقف الثابت لبلاده في دعم صمود الشعب السوري في وجه الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وحرصها على توسيع التعاون بين البلدين في كل المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

من جهته بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين وقاسمي القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين مؤكداً ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما كي تواكب مستوى تطور العلاقات السياسية المشتركة.

بدوره الوزير قاسمي أكد على العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين والشعبين الايراني والسوري لافتاً إلى عزم الجانبين السعي لبلوغ الشراكة الاقتصادية والتجارية الحقيقية وأن زيارته تهدف إلى التشاور ومناقشة القضايا المتعلقة بتفعيل العلاقات الاقتصادية ولا سيما الربط البري والبحري وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وتفعيل عملية انتقال السلع والخدمات وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

حضر اللقاء الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وقصي مصطفى نائب مدير الادارة الافروآسيوية والدكتور إحسان الرمان من مكتب الوزير ومن الجانب الإيراني رحمت عارفي مساعد وزير الطرق وبناء المدن ومهدي سبحاني السفير الإيراني بدمشق وأعضاء الوفد المرافق.

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