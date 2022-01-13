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الرئيس الكازاخستاني يعلن انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح والبدء بانسحابها بعد يومين

وأكد أنَّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت فشلت، مبينًا أنَّه "بشكل عام جرى تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".
رمز الخبر: ۶۲۰۱۷
تأريخ النشر: 12 January 2022

أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف عن انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح، وأنَّ انسحابها من بلاده سيبدأ في غضون يومين.

وقال توكايف في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان: "إن انسحاب وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي سيبدأ في غضون يومين ولن يستغرق ذلك أكثر من 10 أيام".

وأكد أنَّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت فشلت، مبينًا أنَّه "بشكل عام جرى تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".

كذلك أوضح توكايف أن توجه بلاده بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل إرسال قوات حفظ السلام، كان في إطار القانون، وخلافًا لذلك كان من الممكن فقدان السيطرة على ألما آتا.

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