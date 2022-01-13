هنية يلتقي وزير الخارجية الإيراني في الدوحة

يذكر أنه شارك في اللقاء خليل الحية، و موسى أبو مرزوق عضوا المكتب السياسي للحركة، ومجدي أبو عمشة مدير مكتب رئيس الحركة.

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان امس الثلاثاء، وذلك أثناء زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة.

استعرض وزير الخارجية الإيراني التطورات الجارية في عدد من الملفات ومنها المصالحات الإقليمية ومفاوضات فيينا، وأكد موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

من جانبه استعرض وفد قيادة حركة حماس التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يجري في القدس والضفة المحتلة وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وتداعيات حصار غزة.

وإشاد بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من القضية الفلسطينية ودعم المقاومة في فلسطين.

وعلى الصعيد ذاته رحب وفد قيادة الحركة بالتوجهات نحو تحقيق وفاق بين الدول العربية والإسلامية وخاصة الجهود المبذولة ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.

يذكر أنه شارك في اللقاء خليل الحية، و موسى أبو مرزوق عضوا المكتب السياسي للحركة، ومجدي أبو عمشة مدير مكتب رئيس الحركة.