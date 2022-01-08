الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 08-01-2022

أولاً: أحداث

*القناة 12: سقوط صاروخين اُطلقا من غزة وسقطا في البحر قبالة سواحل بات يام في تل ابيب.

*القناة 13: سلاح الجو يقصف أهدافا فارغة في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.

*المتحدث باسم الجيش: عملية طعن عند مفرق جيتي أفيشار، والشرطة تطلق النار على منفذ العملية.

*القناة 13: إلقاء "قنبلة تدريبية" بدون أن تنفجر، على منزل مسؤول رفيع في الجيش في سديروت.

*القناة 12: تم اختراق العديد من المواقع الاعلامية الكيان ومن ضمنها موقع صحيفة معاريف، وموقع جيروزاليم بوست.

*المتحدث باسم الجيش: مقتل ضابطين وإصابة ثالث بجروح متوسطة جراء تحطم مروحية عسكرية من نوع عتاليف في البحر أمام شاطئ حيفا.

*إعلام عبر: أطلقت حركة حماس صاروخًا تجريبيًا من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية.

*اعلام عبري: إسقاط طائرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان، كانت قد اخترقت الأجواء قادمة من الأراضي اللبنانية.

*يديعوت: 4 مستوطنين أصيبوا جراء رشق 3 مركبات لهم بالحجارة، في منطقة مفترق الـT في غوش عتسيون.

*وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 16,888 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال اليوم الأخير.

*القناة 14: سيارة فلسطينية اقتحمت معبر ريحان قرب جنين وحاولت دهس جنود وانسحبت من المكان.

ثانيًا: مواقف وآراء

*وزير الخارجية: لا نعارض التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في حال كان جيداً.

*قناة كان: تخوفات إسرائيلية عند امتلاك إيران قنبلة نووية من أنها سوف تملي شروطها على إسرائيل وتقيد حرية عملها.

*الاعلام العبري: ستنطلق تهديدات من غزه وذلك بشأن رفع الحصار فماذا سيفعل جيشنا الغبي، هل سيتنازل.

*القناة 12: دراسة إسرائيلية جديدة تظهر انخفاض حاد في ثقة الجمهور الإسرائيلي في جميع مؤسسات الدولة، عوضًا عن فقدانهم الثقة بشكلٍ حاد في الجيش.

*القناة 12: ​​ما بين 2 إلى 3 ملايين إسرائيلي سيصابون بأوميكرون، وأن عدد المصابين الأسبوع المقبل سيصل إلى 50,000 يوميًا، ومن المتوقع أن تصل ذروة الموجة في غضون أسبوعين تقريبًا، سيسجل خلالها حوالي 100,000 مصاب يوميًا.

*معاريف: نائب وزيرة الاقتصاد يصف المستوطنين في بؤرة "حومش" الاستيطانية بأنهم دون البشر.

*قناة كان: هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الجيش تحذر بأن 30% من جميع العاملين في المجالات الحيوية في الكيان - أي حوالي مليون شخص- سيكونون في عزلة بسبب انتشار متحور اوميكرون.

ثالثًا: إجراءات

*يديعوت: إسرائيل قررت عدم تجديد الإعتقال الإداري لهشام ابو هواش بعد تهديدات حركة الجهاد الإسلامي.

*المتحدث باسم الجيش: وقع قائد الجبهة الداخلية اللواء أوري غوردين على أمر بهدم منزل فـادي أبو شخيدم الذي نفذ عملية إطلاق النار في القدس والتي قتل فيها إلياهو كاي.

*جيروزاليم بوست: زيادة تمويل وحدة "يمام" بـ 10 مليون شيكل إضافية للعام 2022.

*الجيش: تعيين العقيد عيدو سعد قائداً جديداً للواء "باران" الذي حلَّ مكان العقيد إلعاد شوشان.

*‏القناة 11: 120 جنديًا من الاحتياط رفضوا المشاركة في تدريب مفاجئ في غوش عتصيون، وتم بعدها تسريحهم.

*وزارة البناء والإسكان: وافق مجلس التخطيط والبناء الوطني على إقامة مستوطنة جديدة في غلاف غزة باسم "حانون".

*القناة 7: اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس تصادق على خمس مخططات جديدة خارج الخط الأخضر في القدس تشمل بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة.

إعداد:تابناك