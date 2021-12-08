النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ
رئيس الإمارات يوجه دعوة رسمية لرئيسي..

رئيسي: نرحب بتعزيز العلاقات مع الإمارات

وسلم مستشار الأمن القومي الإماراتي خلال اللقاء رئيس الجمهورية دعوة رسمية من رئيس الامارات لزيارة هذا البلد.
رمز الخبر: ۶۱۳۷۶
تأريخ النشر: 07 December 2021

أكد الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، خلال استقبال مستشار الأمن القومي الإماراتي، ان ايران ترحب بتعزيز العلاقات مع الإمارات، وقال، ان العلاقات الجيدة مع دول المنطقة من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الجديدة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى تاريخ العلاقات الودية بين البلدين، وقال، ان العلاقات الطيبة مع دول المنطقة من أولويات السياسة الخارجية في الحكومة الجديدة. لذلك نرحب بتعزيز العلاقات مع الإمارات.

وأضاف: يجب ألا تكون هناك عقبة في العلاقات بين البلدين المسلمين، وتتأثر هذه العلاقات باملاءات الأجانب.

وتابع رئيسي: إن سياسة أعداء دول المنطقة هي بث الخوف بين الجيران، لكن هذه المؤامرة ستحبط من خلال الحكمة والتفاهم المشترك.

ووصف رئيسي سياسة الجمهورية الإسلامية الثابتة هي دعم الشعب المسلم في المنطقة، وأضاف: إن الصهاينة في المنطقة يسعون وراء أهدافهم الشريرة ، وحيثما يجدوا موطئ قدم سيحولونه إلى أداة للتوسع وبث الفتنة لذلك على دول المنطقة الحذر.

وأكد آية الله رئيسي ان أمن دول المنطقة مرتبط ببعضه وإيران تدعم أمن الدول المطلة على الخليج الفارسي.

بدوره اكد مستشار الأمن الوطني الإماراتي خلال اللقاء أننا "نحن أبناء هذه المنطقة ولدينا مصير ، لذا فإن تطوير العلاقات بين البلدين هو على جدول أعمالنا".

وأشار إلى محادثاته التفصيلية مع نظيره الإيراني، وبيّن ان هذه اللقاءات ستكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وستعمل على تحسين الوضع الأمني.

وأكد طحنون بن زايد آل نهيان الاستعداد لتطوير التعاون، معربا عن أمله في أن يبدأ فصل جديد في العلاقات بين البلدين مع زيارة آية الله رئيسي الى الإمارات.

وسلم مستشار الأمن القومي الإماراتي خلال اللقاء رئيس الجمهورية دعوة رسمية من رئيس الامارات لزيارة هذا البلد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
دور بريطانيا في الشرق الأوسط؛ قراءة في وثائق برلمانية وحكومية بريطانية
بدء مناورة مصرية روسية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط
تكهنات بشأن استئناف محتمل لمحادثات رفع الحظر يوم الخميس
سوريا: عدوان صهيوني يستهدف مرفأ اللاذقية بعدة صواريخ
تل أبيب تستصرخ واشنطن في الوقت المستقطع: «النووي» تجاوزَنا... استدركوا الصواريخ!
أستاذ جامعة الخليج الفارسي من بين أفضل العلماء في العالم
شمخانی یستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي
مسؤول تجاري روسي: اكمال "ممر الشمال ـ الجنوب" أمر حيوي لطهران وموسكو
تخت روانجي: الممتلكات الثقافية للدول لا تخضع للتدابير القسرية أحادية الجانب
ايران واحدة من الدول المتقدمة في زراعة قوقعة الاذن
نائب سوری: العلاقات السورية الإيرانية ليست عابرة
امير عبداللهيان : تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطأ ستراتيجي
رئيسي يؤكد على زيادة التبادل الاقتصادي الى اضعاف بين طهران ودمشق
كتائب المقاومة الوطنية: صبرنا بدأ بالنفاذ وكل الخيارات أمامنا مفتوحة
الاتفاق يجب أن يكون شاملا بحيث يشعر الشعب بنتائجه بشكل ملموس
دور بريطانيا في الشرق الأوسط؛ قراءة في وثائق برلمانية وحكومية بريطانية
شمخانی یستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي
امير عبداللهيان : تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطأ ستراتيجي
رئيسي: نرحب بتعزيز العلاقات مع الإمارات
أستاذ جامعة الخليج الفارسي من بين أفضل العلماء في العالم
رئيسي يؤكد على زيادة التبادل الاقتصادي الى اضعاف بين طهران ودمشق
مسؤول تجاري روسي: اكمال "ممر الشمال ـ الجنوب" أمر حيوي لطهران وموسكو
نائب سوری: العلاقات السورية الإيرانية ليست عابرة
تخت روانجي: الممتلكات الثقافية للدول لا تخضع للتدابير القسرية أحادية الجانب
سوريا: عدوان صهيوني يستهدف مرفأ اللاذقية بعدة صواريخ
تل أبيب تستصرخ واشنطن في الوقت المستقطع: «النووي» تجاوزَنا... استدركوا الصواريخ!
كتائب المقاومة الوطنية: صبرنا بدأ بالنفاذ وكل الخيارات أمامنا مفتوحة
الاتفاق يجب أن يكون شاملا بحيث يشعر الشعب بنتائجه بشكل ملموس
تكهنات بشأن استئناف محتمل لمحادثات رفع الحظر يوم الخميس
ايران واحدة من الدول المتقدمة في زراعة قوقعة الاذن