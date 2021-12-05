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اتفاق ايراني فرنسي على تعزيز التعاون في مجال نهضة التعاونيات

هذا اللقاء جرى على هامش المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لنهضة التعاونيات الذي اقيم اليوم السبت باستضافة كوريا الجنوبية.
رمز الخبر: ۶۱۳۶۴
تأريخ النشر: 05 December 2021

التقى رئيس غرفة ايران للتعاونيات "بهمن عبداللهي"، رئيس المنظمة الوطنية الفرنسية للتعاونيات "جان لويي بانسل" وتباحث معه حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

هذا اللقاء جرى على هامش المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لنهضة التعاونيات الذي اقيم اليوم السبت باستضافة كوريا الجنوبية.

من جانبه، اشار المسؤول الفرنسي الذي يتولى تمثيل الاتحاد الاوروبي في هذا الاجتماع ايضا، اشار الى "الدور المتزايد والمصيري للتعاونيات الايرانية على الصعيدين الاقليمي والدولي"؛ مؤكدا على حرص نهضة التعاون الفرنسية في توسيع العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب الايراني.

واعرب "بانسيل" عن رغبته في زيارة ايران والتعرف عن كثب على قطاع التعاونيات الايراني.

كما لفت بأن ترسيخ التعاون الدولي في مجال التعاونيات لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يأتي على سلم اولويات النهضة العالمية للتعاونيات؛ وقد كرّس جل برامجه المحلية والدولية في هذا السياق.

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