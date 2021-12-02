النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۳مشاهدات
‍ پ

قوى الإطار التنسيقي: نرفض نتائج الإنتخابات.. وتخبط المفوضية يؤكد الشكوك بالتزوير

أعلنت قوى الإطار التنسيقي رفضها رفضاً قاطعا نتائج الانتخابات الحالية "إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".
رمز الخبر: ۶۱۱۶۰
تأريخ النشر: 01 December 2021

وأفادت في بيان مساء اليوم الثلاثاء،وصل تابناك نسخة منه،ان "عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، فالادلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل او إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على اقل تقدير، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100%."

وقالت قوى الإطار " إن تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالاصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين".

وأضافت القوى" أن أبرز دليل على إنتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط او الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا و يعززها".

وجددت القوى موقفها الثابت المستند الى الادلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع، وقالت" ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والإستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع."

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قائد الجيش يزور معسكرا لفوج آزاد كشمير
ندوة إعلامية للتوعية من مخاطر مرض السيدا
حملة وطنية للتلقيح في إطار مواجهة فيروس كورونا
وزير الدفاع المصري يلتقي مع قادة وفود العسكرية في القاهرة
مساع حكومية لحماية المرأة من العنف
الوزير فراز: رئيس الوزراء يريد إجراء الانتخابات المقبلة من خلال التصويت الإلكتروني
الإعلان عن استراتيجية جديدة للتنمية الفلاحية
استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الأفريقية
اعتماد جرعة معززة للمواطنين من اللقاحات مع بدء تفشي المتحور الجديد أوميكرون
لجنة تقصي الحقائق: لا أوامر بفض التظاهرات في بغداد وتسجيل استشهاد متظاهرين اثنين
وزارة التضامن تطلق حملة وطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى
بينيت يغير تعريف الوحدة الشرطية الخاصة لتشمل "مكافحة الإرهاب"
وزير الخارجية المغربي: لجعل الأزمة الصحية فرصة لتعزيز تعددية أطراف متضامنة
منخفض جوي في فلسطين وتساقط أمطار غزيرة على مناطق قطاع غزة
حادث سير بين شاحنتين في منطقة الحمراء
حماس تحذر الصهاينة من مماراستهم الأخيرة: سيف القدس ما زالت حاضرة في الأذهان
مجلس الوزراء يؤكد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني
الإفراج عن 31 أسيرا من أبناء مديريات محافظة البيضاء المحررة
استئناف الملاحة في مضيق البوسفور باتجاه واحد بعد تعليقها بسبب تعرض اسطنبول لرياح عاتية
بوتين: توسيع الناتو بنيته العسكرية في اوكرانيا خط أحمر بالنسبة لنا
ظهور قرية كانت غارقة بالمياه منذ 35 عاماً في كردستان
الاطار التنسيقي: نرفض رفضاً قاطعا نتائج الانتخابات
حماس والجهاد تؤكدان على حق شعبنا الفلسطيني بمواصلة مقاومته الاحتلال حتى التحرير
قوى الإطار التنسيقي: نرفض نتائج الإنتخابات.. وتخبط المفوضية يؤكد الشكوك بالتزوير
إسقاط طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران
بوتين ونظيره الفيتنامي يتفقان على تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين
خطة اميركية لمواجهة سلاح الطائرات المسيرة في ايران
ستولتنبرغ: روسيا ستدفع ثمنا غاليا إن اعتدت على أوكرانيا
وزير الصناعة الإيراني: مستعدون للمساهمة في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في سورية
ايران والعراق لديهما إرادة جادة لمعالجة ملف جريمة اغتيال القادة