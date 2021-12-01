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الرئيس صالح ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية يؤكدان حماية المسار الديمقراطي وحسم الطعون

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، على حماية المسار الديمقراطي وحسم الطعون، مشددين على ضرورة تعزيز استقرار البلد وحماية أمنه والسلم الأهلي والمجتمعي.
رمز الخبر: ۶۱۱۳۵
تأريخ النشر: 30 November 2021

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، في بغداد، حيث أكد الجانبان على حماية المسار الديمقراطي وحسم الطعون، مشددين على ضرورة تعزيز استقرار البلد وحماية أمنه والسلم الأهلي والمجتمعي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية،وصل تابناك نسخة منه، أن "صالح، استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، حيث جرت مناقشة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في البلد".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا ضرورة تعزيز استقرار البلد وحماية أمنه والسلم الأهلي والمجتمعي، ودعم القوات الأمنية في مواجهة خلايا داعش الإرهابية، والعمل على توحيد الصف الوطني وتجاوز حالة الانسداد السياسي والانتصار لحلول وطنية ودستورية تحمي المصالح العليا للبلد".

وتابع "كما جرى التأكيد على حماية المسار الديمقراطي وحسم الطعون الانتخابية وفق القانون وعبر الهيئة القضائية المختصة، وتبنّي أقصى درجات الشفافية والمهنية لتكون مخرجاتها قانونية ودستورية تُمهد لتشكيل مجلس نواب وحكومة مقتدرين يُلبيان تطلعات المواطنين في حياة حرة كريمة".

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