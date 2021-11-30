السيسي يستقبل رؤساء شركة داسو الفرنسية وهانوا الكورية الجنوبية

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس شركة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، إيريك ترابييه، إضافة الى الرئيس التنفيذي لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بحضور قادة امنيين مصريين.

وفقا لما أفادته تابناك_استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الاثنين، إيريك ترابييه، رئيس شركة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، والذي يشارك في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021".

وحضر اللقاء كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد زكي، وقائد القوات الجوية محمد عباس حلمي، ورئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أحمد الشاذلي، ورئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة أسامة عزت.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول جوانب التعاون المشترك مع شركة "داسو" العالمية فى ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة فى الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.

كما استقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة هانوا الكورية الجنوبية للصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بحضور زكي والشاذلي وعزت.

وقال السفير راضي إن اللقاء الذي تم على جانب فاعليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، تناول استعراض فرص تعميق التعاون المشترك في ضوء إمكانيات الشركة التكنولوجية والتصنيعية الحديثة.