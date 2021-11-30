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وصول شحنة تحتوي على نحو 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" إلى مطار القاهرة

أعلن وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان في مصر، خالد عبدالغفار، استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا، مساء السبت بمطار القاهرة الدولي.
رمز الخبر: ۶۱۰۳۶
تأريخ النشر: 29 November 2021

وأوضح عبد الغفار، في بيان أمس الأحد، وصل تابناك نسخة منه،أن "تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية "كوفاكس"، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "GAVI"، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين، للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة".

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.

ولفت عبد الغفار، إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات "سبوتنيك" و"سينوفاك"، و"سينوفارم"، و"أسترازينيكا"، و"جونسون آند جونسون"، و"فايزر"، و"موديرنا"، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة، لتلقي لقاحات كورونا.

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