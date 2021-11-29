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مفوضية الانتخابات ترسل اليوم نتائج الطعون للهيئة القضائية وأمامها 10 أيام لحسمها

أكدت مفوضية الانتخابات، أنها سترسل اليوم الأحد نتائج التحقيقات بشأن 15 طعناً إلى الهيئة القضائية، التي صدر قرار بشأنها بإعادة فرز وعد محطات انتخابية، وفيما حددت فترة النظر فيها، أكدت أن إعلان النتائج سيتم بعد يومين من حسم تلك الطعون في الهيئة.
رمز الخبر: ۶۰۹۸۴
تأريخ النشر: 28 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك _عضو الفريق الاعلامي في مفوضية الانتخابات للعراقية عماد جميل محسن، إن "الطعون التي نقضت إجرائيا وتم التحقيق في المحطات المشمولة بها، ستصل يوم غد للهيئة القضائية وللأخيرة، وبعد وصول آخر طعن، فترة 10 أيام للنظر فيها، وهي من تحدد الأيام التي تحتاجها سواء كانت يوما او يومين أو عشرة أيام".

وأضاف، أنه "بعد ذلك وحين يصدر قرار الهيئة القضائية تعلم المفوضية بأنها أنهت ملف الطعون وبعد ذلك بيومين او أقل تعلن المفوضية أسماء الفائزين بالانتخابات".

وتابع أنه "لن تكون هناك اية توصيات بعد وفرز محطات جديدة لأن ملف الطعون والنظر فيها من الهيئة القضائية انتهى، نحن بانتظار الآن أن تنظر بآخر 15 طعناً وتبلغ المفوضية بقرارها".

وأكد أن "الهيئة القضائية بمجرد أن تنهي النظر للطعون سينتهي عملها، وبعدها ستعلن المفوضية النتائج وترفعها للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".

ولفت إلى أن "هناك شكوى رفعها الأخوة المعترضون على النتائج أمام المحكمة الاتحادية وهي تنظر بها، والقرار للمحكمة وهي سترسل إلى مجلس المفوضية وهو سيجيب على استفساراتها بشأن الشكوى والمحكمة هي من تصدر القرار".


         

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