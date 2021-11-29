الرئيس تبون يدلي بصوته في الانتخابات المحلية

موقع تابناك الإخباري_وأدى الرئيس الجزائري واجبه الانتخابي رفقة أفراد من عائلته في مدرسة أحمد عروة بمدينة سطاوالي التابعة لولاية العاصمة الجزائر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية، صباح اليوم السبت، لتجديد المجالس الشعبية والولائية والبلدية، حيث بدأ الناخبون الجزائريون، الذي يقدر إجمالي عددهم بنحو 24 مليون ناخب وفقا لأرقام السلطة المستقلة للانتخابات، في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في تسيير حياتهم اليومية.

وتعد هذه الانتخابات ثاني استحقاق بعد الانتخابات التشريعية التي انعقدت في 12حزيران/يونيو الماضي، وسيكون على الناخبين انتقاء ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة، بتصويت تفضيلي لفترة مدتها 5 سنوات.

ويخوض هذا السباق الانتخابي، مترشحون فضلوا التقدم لهذا الاستحقاق تحت غطاء حزبي، وآخرون اختاروا المشاركة ضمن قوائم مستقلة، وأحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية أكثر من 115 ألف مرشح للمجالس البلدية ونحو 19 ألف مرشح للمجالس الولائية.