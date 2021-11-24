حماس: القرار البريطاني بحقنا لا قيمة له لاننا نواجه العدو على أرض الواقع

رحبت حركة حماس بكل الدعم الذي قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية وحزب الله للمقاومة الفلسطينية ورفضهم القرار البريطاني بوضع حماس على لائحة الارهاب.

وفي تصريح لتابناك، اعتبر القيادي في حماس اسماعيل رضوان أن "القرار البريطاني بحق حماس لا قيمة له لاننا نواجه العدو على ارض الواقع والمقاومة حق مشروع لشعبا الفلسطيني بحسب القوانين الدولية".

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت عزمها تصنيف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، مبررة ذلك بمعاداة الحركة للسامية، ومشيرة إلى فرض عقوبة بالسجن عشر سنوات على أنصار الحركة في البلاد، في خطوة مهمة، كما وصفتها وزارة الداخلية.