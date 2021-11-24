مدبولي: البرنامج النووي أحد الركائز الأساسية لتعزيز خطط التنمية

اعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ان البرنامج النووي أحد الركائز الأساسية لتعزيز خطط التنمية في مصر، مضيفا ان يوم 19 نوفمبر يوم عيد للمصريين تحقق فيه حلمهم النووي بعد ان تم فيه توقيع العقود الحكومية بين مصر وروسيا لبدء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء عام 2015.

موقع تابناك الإخباري_اكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البرنامج النووي المصري ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كأحد الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية.

ولفت مدبولي في كلمته خلال احتفالية العيد السنوي للطاقة النووية امس الاثنين، إلى أن "مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية، كما أنها من أوائل الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وتمتلك من الإمكانات والكوادر ما يُمَكَّنُها من الانطلاق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

وأضاف رئيس الوزراء أنه "مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية في 19 نوفمبر 2015 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد دخلت مِصرُ عصراً جديداً نحو آمال واعدة وآفاق مُشرقة للمستقبل، لبدء تحقيق الحلم النووي المصري"، مؤكداً أن "هذا التاريخ هو بحق يوم عيد للمصريين جميعاً وللقطاع النووي على وجه الخصوص، فمنذ ذلك الحين انطلقت "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" لتحقيق الحلم على أرض الواقع."

وأوضح مدبولي أن "تأمين الطاقة وتنوع مصادرها، وكذا الحفاظ على بيئة نظيفة، هما ضمن أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في فبراير 2016، وتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات."

واكمل أن "استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يُعَدُّ أحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية، فضلاُ عن مزاياها التنافسية العالية، وإسهامها ضمن مزيج مُتنوع مُتكامل من مصادر الطاقة في تلبية الاحتياجات المتزايدة منها تحقيقاً لخطط التنمية المستقبلية."

وخلال الاحتفال شاهد رئيس الوزراء والحضور فيلما وثائقيا بعنوان "حلم يتحقق"، حول رحلة مصر نحو الوصول الى برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية، كما قام بتكريم عدد من الشخصيات التي أثرت البرنامج النووي المصري، كما كرم الطلاب الفائزين في إحدى المسابقات التي طرحتها الهيئة بالتزامن مع العيد الأول للطاقة النووية، للتنافس بين النشأ، بهدف تعزيز ارتباطهم بقضايا الوطن.