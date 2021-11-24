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الامم المتحدة تعلن مقتل 175 شخصًا أثناء احتجازهم تعسفيًا منذ الانقلاب بميانمار

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، مقتل 175 شخص في ميانمار، أثناء إحتجازهم تعسفيا من قبل الجيش، وذلك منذ وقوع الانقلاب العسكري مطلع فبراير/شباط الماضي.
رمز الخبر: ۶۰۶۸۰
تأريخ النشر: 23 November 2021

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "يساور الأمم المتحدة قلق عميق إزاء تزايد الاعتقالات التعسفية في ميانمار".

وأضاف: "تشير تقارير موثوقة إلى أن 175 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ فبراير/شباط الماضي".

وعن تفاصيل حالات القتلى، أوضح: "يشمل ذلك 50 حالة وفاة في الحجز تم الإبلاغ عنها منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول وحده ، وكثير من الجثث ظهرت عليها علامات سوء المعاملة أو التعذيب".

وتابع: "نكرر دعوتنا للإفراج عن جميع المعتقلين ووقف العنف".

ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار إنقلاًبا عسكريًا تلاه إعتقال قادة كبار في الدولة.

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