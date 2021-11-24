مسيرة جماهيرية في محافظة رداع تندد بالتصعيد العسكري الامريكي السعودي

خرج ابناء مديريات رداع في مسيرة جماهيرية حاشدة للتنديد بالتصعيد العسكري والحصار الامريكي وجريمة مرتزقة العدوان في اعدام الاسرى بالساحل الغربي.

موقع تابناك الإخباري_وأكد مدير عام مديرية الشريه ياسر علي ادريس ان امعان دول العدوان ومن ورائهم امريكا في التصعيد العسكري وحصار وتجويع الشعب اليمني، لن تفلح وستكون عواقبها وخيمه عليهم وسيجرون اذيال الهزيمه والخزي والندامة.

واشار ادريس إلى أن كافة ابناء الشعب اليمني يقفون الى جانب القيادة الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، ويقفون صفا واحدا لمواجهة العدوان ومرتزقته وادواته الاجراميه وسيواصلون دعم ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر.

والقى كلمة العلماء سليم حميد الدين اكد من خلالها ان امريكا الشيطان الاكبر وتحالف قوى العدوان ستفشل كل مؤامراتهم ومخططاتهم الاجراميه بحق الشعب اليمني.

وتلا بيان الوقفه المحامي محمود عبدالله العزاني، حيث اكد ان واشنطن تواصل مدّ دول العدوان بما تحتاجه من سلاح وغطاء سياسي لمواصلة حربهم العدوانية على الشعب اليمني.

واشار البيان الى العدوان على اليمن أُعلن من واشنطن وهذه أكبر حجة دامغة على أنها صاحبة قرار الحرب وقرار الاستمرار فيها، ومن هم على الأرض أدوات تنفيذية. واكد البيان ان الإمعان في استمرار الحصار والعدوان لن يعود على المعتدين إلا بمزيد من الخسارة، وسنواجه التصعيد بالتصعيد.

واشار البيان الى ان رهان دول العدوان على الدعم الأمريكي المفتوح هو رهان فاشل، وما لم يتحقق لهم خلال السنوات الماضية لن يتحقق في تصعيدهم المستجد.



