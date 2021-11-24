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وزير الخارجية ونظيرته السويدية يبحثان الأوضاع الراهنة ويوقعان على مذكرة تفاهم مشترك

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين بلاده والسويد، مشيرًا إلى أن العلاقات العراقية السويدية قديمة ومهمة، ليس فقط فى المجال السياسي أو التجاري والاقتصادي، بل حتى في العلاقات الاجتماعية.
رمز الخبر: ۶۰۶۳۵
تأريخ النشر: 22 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأوضح حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي أنه "بحث مع نظيرته السويدية الوضع الحالي والعملية الانتخابية ونتائجها.

وفي وقت سابق، شدّد حسين، ووزير الدولة للشؤون الخارجيّة الألماني ميجيل برجر، على ضرورة دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين.

وذكرت مصادر صحافية عراقية أن ذلك جاء خلال لقائهما على هامش اجتماعات (حوار المنامة)؛ حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين، وآفاق الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين، وتطرقا إلى الملفّ الاقتصاديّ، وتفعيل آليّات التعاون الثنائيّ بما يعود بالمنفعة على العراق وألمانيا.

وقال وزير الخارجية العراقي إنّ حكومة بلاده مستعده لتقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين العراقيين، وإعادتهم إلى البلاد عبر تسيير رحلات عودة طوعيّة.

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