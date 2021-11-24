البرهان يشيد أمام وزير خارجية الكونغو بالجهود لدعم الفترة الانتقالية السودانية وإنجاحها

أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بالجهود المتعاظمة التي تضطلع بها جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية.

موقع تابناك الإخباري_وشدد البرهان خلال لقائه وزير خارجية الكونغو، كريستوف ابالا، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإستكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي.

وأكد البرهان أهمية عودة السودان للاسرة الأفريقية وإزالة الفهم المغلوط عن الخطوات الأخيرة التي وضعت الثورة في مسارها الصحيح .

من جانبه نقل ابالا تحايا الرئيس الكنغولي ورئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي فيليكس تشسكيدي لرئيس مجلس السيادة، معربًا عن أسفه لعدم تمكنه للحضور بنفسه.

وقال كريستوف في تصريح صحفي عقب اللقاء: "باسم فخامة السيد فليكس تشسكيدي نقدم شكرنا وتقديرنا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الذي اطلعنا علي مجمل الأوضاع السياسية الراهنة".

وأضاف: "ما حدث اليوم هو تحول تأريخي للشعب السوداني بعد الخلل البسيط الذي أصاب مسار الإنتقال الديمقراطي وقد تم إصلاحه الآن بالتوقيع على الإتفاق السياسي التاريخي المهم الذي وضع حلاً للأزمة ووضع المسار الصحيح لعملية الانتقال تحت رعاية الاتحاد الأفريقي .

وتابع قائلاً: "لقد نقلت الى الرئيس البرهان تشجيع الرئيس تشسكيدي ونصائحه بان الطريق الذي تم السير عليه الآن يجب أن لا ينقطع لافتا الى ان الكنغو على استعداد تام لتقديم كافة المساعدات للشعب السوداني وحكومته حتى الوصول للحكومة الديمقراطية المدنية المنتخبة".