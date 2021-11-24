النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۲مشاهدات
‍ پ

البرهان يشيد أمام وزير خارجية الكونغو بالجهود لدعم الفترة الانتقالية السودانية وإنجاحها

أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بالجهود المتعاظمة التي تضطلع بها جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية.
رمز الخبر: ۶۰۶۳۴
تأريخ النشر: 22 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وشدد البرهان خلال لقائه وزير خارجية الكونغو، كريستوف ابالا، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإستكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي.

وأكد البرهان أهمية عودة السودان للاسرة الأفريقية وإزالة الفهم المغلوط عن الخطوات الأخيرة التي وضعت الثورة في مسارها الصحيح .

من جانبه نقل ابالا تحايا الرئيس الكنغولي ورئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي فيليكس تشسكيدي لرئيس مجلس السيادة، معربًا عن أسفه لعدم تمكنه للحضور بنفسه.

وقال كريستوف في تصريح صحفي عقب اللقاء: "باسم فخامة السيد فليكس تشسكيدي نقدم شكرنا وتقديرنا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الذي اطلعنا علي مجمل الأوضاع السياسية الراهنة".

وأضاف: "ما حدث اليوم هو تحول تأريخي للشعب السوداني بعد الخلل البسيط الذي أصاب مسار الإنتقال الديمقراطي وقد تم إصلاحه الآن بالتوقيع على الإتفاق السياسي التاريخي المهم الذي وضع حلاً للأزمة ووضع المسار الصحيح لعملية الانتقال تحت رعاية الاتحاد الأفريقي .

وتابع قائلاً: "لقد نقلت الى الرئيس البرهان تشجيع الرئيس تشسكيدي ونصائحه بان الطريق الذي تم السير عليه الآن يجب أن لا ينقطع لافتا الى ان الكنغو على استعداد تام لتقديم كافة المساعدات للشعب السوداني وحكومته حتى الوصول للحكومة الديمقراطية المدنية المنتخبة".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بينت: ايران التهديد رقم واحد لنا
آثار جريمة التحالف السعودي في قرية المرير بمديرية حيس تلاحق الأم التي فقدت جنينها
الكاظمي يوجه بمحاسبة من يعرقل معاملات المواطنين
سلطان عمان يختتم زيارته الرسمية الى الدوحة
شهداء وجرحى في عدوان جوي إسرائيلي على المنطقة الوسطى
النائب عزالدين: السياسات الأمريكية في لبنان والمنطقة لا ترى إلاّ مصلحة العدو
في زيارة هي الأولى من نوعها.. غانتس يزور المغرب لتعزيز العلاقات وتوقيع اتفاقيات
آبي أحمد ينضم شخصياً للقتال ضد جبهة تحرير تيغراي
فخ البحرين والشبكة الصهيونية للعراق
سلاح المقاومة العراقية ضد القوات الغازية
ايران تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب لمكافحة الاتجار بالبشر
دبلوماسي ايراني يرد على تخرصات مندوب الكيان الصهيوني في الجمعية العامة
امير عبداللهيان: سلوك اميركا المتناقض عقبة اساسية في المفاوضات
تركيا ... مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة بسبب الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة
أستراليا تصنف "حزب الله" منظمة إرهابية
إصابات كورونا تتزايد في منطقة الهرمل وسط واقع استشفائي مأزوم
سوق الأسهم السعودية تشهد انخفاضا هو الأكبر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020
في أفظع جريمة .. غارات التحالف تتسبب بانتشال جنينٍ من بطن أمه في حيس بالحديدة
تظاهرات غاضبة في السليمانية لليوم الثالث والقوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لفضها
إتفاق أردني - إماراتي - إسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي للتعاون في إنتاج الكهرباء
وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني بالكلية الحربية
أمير البلاد يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة
مؤسسة المرجع الشيخ الفياض الخيرية تقدم مساعدات عينية للعوائل الفقيرة في مدينة مزار شريف
مسيرة حاشدة في تعز تحت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي"
سعيد من قمة الكوميسا: حريصون على تعزيز التعاون الأفريقي والارتقاء بعلاقات الشراكة
وقفة شعبية في مزهر بمحافظة ريمة تنديداً بالتصعيد الأمريكي واستمرار الحصار
الدار البيضاء تستضيف منتدى الأعمال المغربي البرتغالي
تزايد أعداد الباكستانيين المجندين في صفوف القوات البحرينية
الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخرين ويدمر 12 قبرا في يطا جنوب الخليل
الاحتلال يهدم 3 مبان سكنية في منطقة "واد الحمص" جنوب القدس