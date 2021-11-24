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5 قتلى و40 جريحًا إثر دهس سيارة حشدًا في ولاية ويسكونسن والشرطة تعتقل مشتبهًا به

أعلنت السلطات في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية مقتل 5 وإصابة 40 آخرين جراء إقتحام سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أحد عروض عيد الميلاد بالمنطقة، مساء الأحد.
رمز الخبر: ۶۰۶۳۰
تأريخ النشر: 22 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضافت أنه تم أيضًا نقل 11 من البالغين و12 طفلاً إلى مستشفيات المنطقة جراء الحادث.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية سابقًا بأن سيارة اقتحمت مهرجانًا في أحد شوارع ويسكنسون الأمريكية مخترقة إجراءات الشرطة لتأمين العرض، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

ولاحقًا أعلنت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية، اعتقال المشتبه به في حادثة الدهس، ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد تم القبض على داريل إدوارد بروكس جونيور البالغ من العمر 39 عامًا كمشتبه به في الحادث.

وذكر موقع " thepostmillennial" أن بروكس هو مجرم محترف، تم إطلاق سراحه من السجن قبل يومين من الحادث بعد دفعه كفالة قدرها 1000 دولار لثلاث جنح وجريمتين.

وأضاف: "لديه تاريخ في مقاومة الاعتقال والعرقلة والضرب والإغواء الجنسي القانوني والخنق وتدمير الممتلكات والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية".

ووقع الحادث في واوكيشا التي تبعد نحو 32 كيلومترا غرب ميلووكي بولاية ويسكونسن شمال وسط الولايات المتحدة.

 

         

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