رئيس حكومة الوحدة يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وعدد المرشحين يتخطى الاربعين

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فى ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، فى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى طرابلس بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية الليبية المزمع تنظيمها فى 24 ديسمبر المقبل.

موقع تابناك الإخباري_قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبية، اليوم الأحد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

ووصل الدبيبة، مساء اليوم الأحد، إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس لتقديم أوراق ترشحه لمنصب الرئيس الليبي في الانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل.

وفي سياق متصل، استقبلت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأحد، أكبر عدد من المرشحين الذين قدموا أوراقهم للترشح للرئاسة منذ فتح باب الترشح في 8 نوفمبر الجاري.

وذكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان إن إجمالي عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، حتى الأمس، بلغ 32 مرشحًا، موزعين على 3 مكاتب للمفوضية في ليبيا.

وأشارت إلى أن مكتب المفوضية في العاصمة طرابلس استقبل 23 مرشحًا، فيما استقبل فرعها في مدينة بنغازي شرقي ليبيا 7 مرشحين، أما فرع مدينة سبها جنوبي البلاد فاستقبل 3 مرشحين.

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ 1343 مرشحاً ومرشحة، حسب الإحصائية الصادرة مساء السبت.

وكانت المفوضية قالت إن قبول ملفات المرشحين يُعد مبدئياً، مشيرة إلى أنها ستحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون.

وأكدت أن الخطوة التالية تتمثل في إعلان القوائم الأولية لغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، على أن تستمر هذه المرحلة 12 يوماً.

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية في ليبيا وصل إلى 43 مرشحًا.