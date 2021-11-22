قضية رفع الدعم عن الادوية تثير ضجة.. صيادلة لتابناك: نحن أمام سياسة إبادة شعب

لا تزال قضية رفع الدعم عن الأدوية تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما أن الأسعار باتت خارج قدرة القسم الأكبر من اللبنانيين على تحملها، مع العلم أن كل الحديث عن رفع الدعم، في الماضي، كان يربطها بإقرار البطاقة التمويلية أو تقديم مساعدات للمواطنين من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود.

الصيدلي زاهي كنج أكد لتابناك أن الدواء وعلى الرغم من رفع الدعم عنه لم يصبح متوافرا لأن ارتفاع سعر الدواء حرم أكثر من 70% من المواطنين الدواء والشركات لم تعد قادرة على الاستيراد لأن المصرف المركزي يقوم بالتضييق على الشركات.

وأضاف الدكتور كنج "أن المواطنين قادمون على أوقات صعبة وحالات مرضية كبيرة جداً وضغط كبير على المستشفيات، فنحن متجهون الى كارثة حقيقية"

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بدوره الدكتور محمد جابر أوضح أن "مسألة الدواء تبقى هي الأخطر لأنها تهدد حياة المواطن، الأمر الذي يدفع إلى طرح الكثير من علامات الإستفهام حول السياسية الدوائية المعتمدة من قبل السلطات المعنية".

وأشار إلى "أن الآليات المتبعة من قبل وزارة الصحة لم تثبت فعاليتها وأججت المشكلة بتوافر الأدوية".

وأكد الدكتور محمد جابر "أن الشعب اللبناني أمام سياسة إبادة شعب لأن الأمن الدوائي مهدد ويجب على الدولة أن تقوم بإجراءات إسعافية لوقف التدهور بالأمن الدوائي".

وبحسب اللائحة المعلنة من قبل وزارة الصحة العامة، فان الإرتفاع الذي حصل كان كبير جدا.