قبائل بني مطر يستقبلوان وفدا من قبائل ومشايخ جبل مراد بمحافظة مأرب

إستقبلت مديرية بني مطر في محافظة صنعاء وفداُ كبيرا من مشايخ وكل قبائل جبل مراد في محافظة مأرب بحفاوة وإكرام، وفي مشهد الاستقبال وفد مراد ثمن للسيد القائد والقبيلة المستضيفة ما حظي به مؤكدا عزمه على رفد الجبهات بالمقاتلين لتطهير ما تبقى من مأرب وكل اليمن من دنس الاحتلال.

إستقبلت مديرية بني مطر في محافظة صنعاء وفداُ كبيرا من مشايخ وكل قبائل جبل مراد في محافظة مأرب بحفاوة وإكرام، وثمّن الوفد للسيد القائد والقبيلة المستضيفة ما حظي به، مؤكدا عزمه على رفد الجبهات بالمقاتلين لتطهير ما تبقى من مأرب وكل اليمن من دنس الاحتلال.

وشدد وفد مراد في زيارته الى صنعاء على أن ما بثته أبواق الأعداء فيما مضى أضحى محض افتراء، مؤكدين العزم على الالتحاق بالجيش واللجان الشعبية لتحرير ما تبقى من مأرب واليمن جمعا.

ومن واقع حرص وقيم الإخاء وجهاء مراد وجهوا النصيحة لمن بقي من أبناء عبيدة ومأرب المدينة مخدوعين تحت إمرة الأعداء.

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