السيد الصدر: العالم شاهد على نزاهة الانتخابات ونسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية

قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر "إن العالم شاهد على نزاهة الانتخابات الأخيرة في العراق"، مؤكدا سعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له اليوم الخميس، توجه السيد الصدر إلى "القوى السياسية التي تعتبر نفسها خاسرة في الانتخابات" قائلا، "لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء العملية الديمقراطية في العراق، وعليكم أن تراجعوا أنفسكم لتعيدوا ثقة الشعب بكم".

وأضاف، "في حال أردتم الإشتراك بتشكيل الحكومة فعليكم محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد وتسليمهم إلى القضاء".

ودعا السيد الصدر إلى تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وعدم زج اسمه في السياسة، و"حل الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها كمرحلة أولى إلى الحشد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة".

وتابع قائلا، "يجب قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق هيبته إلا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية وعدم التدخل بشؤون دول الجوار وزج الشعب بحروب خارجية لا طائل منها".

وفي جانب آخر من حديثه، قال السيد الصدر "إن ما يحصل في الموصل ينبغي وضع حد سريع له".