معرض تونس الدولي للكتاب يتواصل حتى الـ21 من الشهر الجاري بمشاركة 300 دار نشر عربية ومحلية

تحت شعار "وخير جليس في الأنام كتاب"، تتواصل فعاليات الدورة الــ 36 من "معرض تونس الدولي للكتاب"، والتي تستمر حتى الواحد والعشرين حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بعد أن انطلقت في الـ11 من الشهر نفسه في قصر المعارض بالكرم في العاصمة تونس.

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت إدارة المعرض أن نحو 130 ألف زائر توافدوا إليه منذ افتتاحه، ما يعد عددًا هامًا من قبل عشاق القراءة لاقتناء كتب وروايات وقصص بأسعار معقولة وبتخفيضات جيّدة تستجيب مع القدرة الشرائية للتونسي في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

ويشارك في هذه الدورة 300 دار نشر عربية ومحلية، تمثل 20 بلدًا عربيًا وأجنبيا بينها تركيا وفلسطين وليبيا ومصر والجزائر والسعودية وكندا والمجر.

إلى جانب ذلك، يشارك في المعرض أربع منظمات دولية هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "أليسكو"، ومنظمة الأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمنظمة العالمية للفرونكفونية.