الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لرئيس مجلس السيادة

موقع تابناك الإخباري_وكان البرهان، أدى أمس اليمين الدستورية رئيسًا للمجلس، أمام رئيس القضاء، عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين.

جاء ذلك بعد أن أصدر البرهان، قرارًا بتعيين مجلس سيادة جديد. وكشف التلفزيون السوداني الرسمي أن المرسوم نصّ على تشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: عبدالفتاح البرهان رئيسًا، محمد حمدان دقلو، نائبًا للرئيس، شمس الدين كباشي، عضوًا، ياسر العطا عضوًا، إبراهيم جابر عضوًا، مالك عقار عضوًا، الطاهر أبوبكر حجر عضوًا، الهادي إدريس عضوًا، رجاء نيكولا عضوًا، يوسف جاد كريم عضوًا، أبوالقاسم محمد عضوًا، عبدالباقي عبدالقادر عضوًا، سلمى عبدالجبار عضوًا.

وأجل المرسوم تعيين ممثل شرق السودان لحين اكتمال المشاورات بشأنه.

وبهذا يكون تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد قد ضم نفس أعضاء المكون العسكري وممثلي "حركات الكفاح المسلح" في المجلس الذي تم حله في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما تم تغيير ممثلي المكون المدني عدا عضو المجلس رجاء نيكولا.