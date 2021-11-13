غوتيريش يدعو عبر منتدى "باريس للسلام" الى التضامن من أجل رأب الانقسامات التي تهدد العالم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "التضامن هو الفرصة الوحيدة أمام العالم لرأب الانقسامات التي تهدده".

موقع تابناك الإخباري_وفي رسالة بالفيديو للمشاركين في منتدى باريس للسلام يوم أمس الخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "نادرا ما كانت الانقسامات التي تهدد عالمنا بهذه الدرجة من الخطورة"، مشيرا إلى تزايد عدد الانقلابات، وتقويض حقوق الإنسان، واستهداف الأكثر ضعفا والانقسامات السياسية التي تقوض التعاون الدولي.

أضاف: "نحن بحاجة إلى الحوار، نحن بحاجة إلى الاستثمار في منع نشوب النزاعات وفي حفظ السلام وبناء السلام".

وأشار إلى أن "أزمة المناخ تهدد كوكب الأرض"، داعيا إلى مزيد من الطموح في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26"، الذي من المقرر أن ينهي أعماله في غلاسكو اليوم الجمعة.

كما إعتبر غوتيريش أنه من الضروري تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث أدت جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم التفاوتات الصارخة بالفعل". مشيرا إلى أنه بعد ما يقرب من عام من تطوير اللقاح، مليارات من الناس ما زالوا ينتظرون جرعتهم الأولى.

ووفقا لغوتيريش، هناك أيضا حاجة ملحة "لتقليص الانقسامات بين الجنسين - وبين الأجيال. فالمجتمعات التي تتمتع بقدر أكبر من المساواة تكون أيضا أكثر ازدهارا، ويجب أن تفسح أماكن اتخاذ القرار مكانا للنساء، وينطبق الشيء نفسه على الشباب."

وأخيراً، حث غوتيريش على تقليص الفجوة الرقمية، قائلا إن "نصف البشرية غير متصل بالإنترنت"، متمنيا أن يتمتع الجميع بالإنترنت بحلول عام 2030.

وينعقد منتدى باريس للسلام في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، وموضوعه هذا العام هو تقليص الانقسامات العالمية.