حركة الأحرار الفلسطينية ووزارة الأسرى تنظمان وقفة تضامنية مع الأسرى في غزة

نظّمت حركة الأحرار الفلسطينية ووزارة الأسرى، وقفة تضامنية مع الاسرى في قطاع غزة عقب مسيرة انطلقت من مفترق السرايا حتى مقر المجلس التشريعي.

موقع تابناك الإخباري_ويواصل 5 أسرى إداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي معركة الأمعاء الخاوية، رفضًا لاعتقالهم الإداري. ومنذ 120 يومًا على التوالي، يواصل الأسير كايد النمورة "الفسفوس" الذي يقبع في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي إضرابه بوضع صحيّ خطير.

كما يواصل الأسير هشام أبو هواش (86) عاما، من دورا في محافظة الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم (86)، ويقبع في عيادة سجن الرملة. ويواصل المعتقل لؤي الأشقر (45 عاماً)، من بلدة صيدا في طولكرم، إضرابه لليوم (33) يوما، ويقبع في سجن "مجدو"، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقّه لمدّة ستّة أشهر.

في حين يواصل الأسير عياد الهريمي (50) عاماً من مدينة بيت لحم إضرابه عن الطعام لليوم (50) احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقه. ويعاني جميع الأسرى المضربون أوضاعاً صحيةً متدهورة وسط تعنت إدارة السجون وتجاهلها لمطالبهم بإلغاء اعتقالهم الإداري الظالم.