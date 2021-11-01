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منتخب الكاتا الايراني للصم والبكم يحرز المركز الثاني عالميا

وشارك عن المنتخب الايراني للصم والبكم، في المنافسات الفردية لهذه البطولة الدولية يوم السبت، اللاعبان "علي رضا ساعتيان" و"محمد اسيابي شفيعي"؛ حيث احرزا المدالية الفضية.
رمز الخبر: ۵۹۴۱۱
تأريخ النشر: 31 October 2021

احرز لاعبوا منتخب الكاتا الايراني للصم والبكم، الميدالية الفضية وحلوا بالمركز الثاني في بطولة الجودو العالمية التي اقيمت بفرنسا.

وشارك عن المنتخب الايراني للصم والبكم، في المنافسات الفردية لهذه البطولة الدولية يوم السبت، اللاعبان "علي رضا ساعتيان" و"محمد اسيابي شفيعي"؛ حيث احرزا المدالية الفضية.

وفي وقت سابق، فاز لاعب الوزن 73 كغ الايراني "امير محمد دفتري"، بالميدالية البرونزية؛ ليحل المنتخب الايراني بهذه النتيجة ثانيا، بينما تربع الكوري الجنوبي بالمركز الاول، والتركي بالمركز الثالث في منافسات الكاتا الفردية ضمن بطولة الجودو العالمية بفرنسا.

علما، ان السباقات الجماعية لهذه البطولة ستبدا اعتبارا من عصر اليوم السبت.

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