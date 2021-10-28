الشيخ شرف الدين: لتوحيد الصف ونشر ثقافة المقاومة وتعريف المسلمين بعدوهم الحقيقي

أكد مفتي الديار اليمنية الشيخ شمس الدين شرف الدين انه "لا يجوز لنا ان يتفرج بعضنا على بعض وهو يقتل ويستهدف ويحاصر سواء كنا في فلسطين او لبنان او العراق او اليمن".

موقع تابناك الإخباري_كلام الشيخ الشرف الدين جاء خلال مؤتمر "الوحدة الإسلامية - ركيزة مقاومة الاحتلال"، الذي أقامه تجمع العلماء المسلمين في لبنان بمناسبة ذكرى المولد النبويِّ الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.

أضاف: "يجب على المسلمين أن يوحدوا كلمتهم ويجمعوا صفهم وان يقاتلوا الأعداء كافة".

وأردف قائلا: "اثبتت التجارب أن بالوحدة الاسلامية تزداد قوة محور المقاومة يوما بعد يوم في مختلف البلدان، فاليوم الاعداء يتلقون الضربات واحدة تلو الاخرى".

وعن علماء اليمن أوضح الشيخ شرف الدين أن "العلماء اليمنيون يؤكدون على ضرورة السعي الى نشر ثقافة المقاومة"، داعيا إياهم "بتوحيد الصفوف مع العلماء خارج اليمن وينشروا الوعي بين أوساط الامة".

أكد أن "الأعداء الحقيقيون للأمة هم اسرائيل وامريكا وبريطانيا، ولا بد من تثقيف الناس وتبيان العدو الحقيقي لها، وعلى علماء الدين التحرك في هذا المجال".