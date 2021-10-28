الحشد الشعبي في ديالى: أرسلنا تعزيزات أمنية لإسناد قوات الشرطة في قرية الرشاد بالمقدادية

موقع تابناك الإخباري _وفي تصريح صحفي صباح اليوم الأربعاء، أكد الموسوي أن الحشد الشعبي سيبقى الكفيل بأمن العراق وسيادته من خلال مطاردة الارهاب والقضاء عليه، وفاءً لدماء الشهداء.

وأضاف الموسوي، "إن الحشد الشعبي يقف دائما بعيدا عن التجاذبات السياسية، وسيبقى السيف الامين بيد المرجعية الدينية.

وختم تصريحه مؤكدًا، "جاهزون لمسك الملف الأمني في المقدادية بديالى في حال تم تكليفنا".

وكان قد شن تنظيم داعش الإرهابي مساء أمس الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على قرية الرشاد بمحافظة ديالى مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، عن استشهاد وإصابة 17 مدنيًا بهجوم إرهابي على ناحية المقدادية، مشيرةً في بيان مقتضب ان "هجوما ارهابيا على قرية الرشاد في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى، اسفر عن استشهاد 11 مدنيا وجرح 6 آخرين".

بدروها، استنكرت قيادات سياسة ودينية عراقية ليل الثلاثاء -الاربعاء الهجوم الارهابي الذي شنه عناصر تنظيم داعش الارهابي على قرية الرشاد بمحافظة ديالى.