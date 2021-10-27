محافظ ذمار يدعو قبائل المحافظة الى النفير العام لحسم المعركة عسكريا

دعا محافظ ذمار محمد البخيتي خلال لقاء موسع ضم أعضاء المجلس المحلي وعقال ووجهاء مدينة ذمار جميع قبائل محافظة ذمار بمواصلة النفير العام والحشد نحو الجبهات.

محافط ذمار أكد على أن "النصر أصبح قريباً خاصة مع إنهيار قوى التحالف السعودي ومسلحيهم في مختلف الجبهات، داعياً جميع قبائل مديريات المحافظة بتكثيف التحرك والحشد نحو الجبهات لتحقيق النصر المحتوم الذي وعد الله به لعباده المظلومين وذلك تزامناً مع الانتصارات التي تتحقق بفضل الله على إيدي ابطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

المصدر:قناة المسيرة