سيول تستعد لإطلاق أول صاروخ فضائي محلي

تستعد كوريا الجنوبية اليوم الخميس، لإطلاق أول مركبة فضائية محلية في أحدث محاولة لتعزيز برنامجها الفضائي والانضمام إلى نخبة نادي الفضاء العالمي.

موقع تابناك الإخباري_وقال معهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي (كاري) إن الصاروخ KSLV-II -المعروف أيضًا باسم نوري، من المقرر أن ينطلق من مركز نارو للفضاء في قرية غوهينغ الساحلية الجنوبية في البلاد في حوالي الساعة 4 عصرا.

ويهدف صاروخ نوري الذي يبلغ وزنه 200 طن إلى وضع قمر صناعي زائف يبلغ وزنه 1.5 طن في المدار، وهي تقنية تسعى كوريا الجنوبية للحصول عليها منذ أكثر من عقد لبرنامجها الفضائي.

إذا نجح صاروخ نوري في مهمته، فسيكون أول مركبة فضائية مصممة ومصنعة بالكامل محليا.

ويأتي الإطلاق المخطط له وسط توترات بشأن تجربة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة(SLBM) يوم الثلاثاء، وهو الاختبار الأحدث في سلسلة اختبارات من قبل النظام الشمالي.

وصرحت وزارة الخارجية الشمالية في وقت سابق من اليوم بأنه تعرب عن مخاوفها من ردود الفعل "غير المنطقية" من قبل الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حيال "ممارسة بيونغ يانغ المشروعة لحق الدفاع".

ومن جانبه عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا حول كوريا الشمالية يوم الأربعاء (بتوقيت نيويورك).

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية عملية الإطلاق الشمالية ووصفتها بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر قيام كوريا الشمالية بإجراء أي تجارب نووية أو صواريخ باليستية.