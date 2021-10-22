"العسل المسموم".. وثائقي يتناول التدخلات الامارتية - السعودية في الشأن العراقي

الفيلم الوثائقي "العسل المسموم" من انتاج قناة الاتجاه العراقية، يتناول التدخلات الامارتية - السعودية في الشأن العراقي وتحريك الجماعات المدعومة من قبلها.

موقع تابناك الإخباري_وكانت سلسلة تحقيقات استقصائية، قد كشفت عن تعرض عشرات الشخصيات العراقية من سياسيين وصحفيين وناشطين للتجسّس من قبل الإمارات والسعودية.

وتناولت التحقيقات العراق، وأكد التحقيق المختص بملف التجسّس على العراق، أن معظم عمليات التجسّس تعود للفترة بين عامي 2017 و2019، إذ تجسّست الدولتين أعلاه، خصوصاً الإمارات بدرجة كبيرة، على هواتف شخصيات سياسية عراقية تمتلك مناصب عليا في البلاد ومنها: الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عندما كان رئيساً لجهاز المخابرات، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

كما أكّد التحقيق المختص بملف العراق، أن التنصت طال قيادات في الحشد الشعبي، بالإضافة إلى قنوات فضائية تابعة للحشد.