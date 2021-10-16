حزب الله يدين بشدة المجزرة التي ارتكبها داعش في مسجد بقندهار: جرائم داعش تستدعي تحركا واسعا على امتداد الأمة

أدان حزب الله بشدة المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الوهابي الإرهابي، في مسجد في قندهار، ودعا السلطات الأفغانية إلى ضرورة تأمين الحماية اللازمة للمصلين.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح حزب الله في بيان أنه "لا يجوز ترك بيوت الله وعباده المستضعفين هدفاً سهلاً تنهشه الذئاب البشرية التي خلفتها الولايات المتحدة الأميركية وراءها، لزرع الخراب والدمار في هذه البلاد انتقاماً لفشلها واخفاقها بعد احتلالها الطويل".

وأكد حزب الله أن "استمرار هذه المنظمة المجرمة بممارسة عمليات القتل الذريع ضد الأبرياء والعزل واختيارها بيوت الله خاصة لتحويل أجساد عباده أشلاء باتت تستدعي تحركا واسعا وسريعا على امتداد الأمة الإسلامية لمواجهة هذا الفكر الضال والمنحرف ، وتلقي مسؤولية خاصة على السلطات الأفغانية المسلمة لملاحقة هؤلاء القتلة وإنزال القصاص العادل بهم والقيام بخطوات استباقية تمنعهم من تنفيذ جرائم جديدة".

وقال حزب الله "مرة جديدة ارتكب تنظيم داعش الإرهابي الوهابي مجزرة وحشية استهدفت المصلين المؤمنين في مسجد وسط قندهار أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى المظلومين الذين كانوا يؤدون الصلاة راجين رحمة ربهم وغفرانه".

وتابع"إن حزب الله إذ يعرب عن عميق حزنه وأسفه للدماء الطاهرة التي سالت يسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى وأن يحفظ الشعب الأفغاني المؤمن من كل سوء".