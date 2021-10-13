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مصرع 9 أشخاص وفقدان آخرين جراء إعصار "كومباسو"

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين مقتل 9 أشخاص وفقدان 11 آخرين، اليوم الثلاثاء، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار نتيجة الإعصار الاستوائي "كومباسو".
رمز الخبر: ۵۸۵۱۹
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت الوكالة إنها تتحقق من معلومات واردة من وحدات إقليمية لها أفادت بمقتل 4 أشخاص في انهيارات أرضية بمقاطعة بينجويت الشمالية ومقتل 5 في فيضانات ببالاوان، وهي مقاطعة جزرية في جنوب غرب البلاد.

وتجري السلطات عمليات بحث وإنقاذ بعد فقدان 11 شخصا معظمهم بعد الانهيارات الأرضية.

وقال المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي، هاري روك، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس يتابع استجابة الحكومة للكارثة، مضيفا أن أفراد الإنقاذ موجودون في المشهد، بينما تتواصل جهود إعادة خدمات الكهرباء والمياه وإعادة تهيئة الطرق.

من جهتها، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية بأن كومباسو، وهو العاصفة الاستوائية الثالثة عشرة التي تدخل الفلبين، من المتوقع أن يغادر أراضيها اليوم.

وكان الإعصار كومباسو، الذي صاحبته رياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة، قد اندمج مع بقايا إعصار سابق قبل أن يصل إلى اليابسة في الفلبين مساء الاثنين. وتم إجلاء ما يقرب من 1600 شخص من المناطق المنكوبة.

 

         

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