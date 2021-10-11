النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۷مشاهدات
‍ پ

لبنان ينجو من كارثة مع تطويق حريق ضخم في منشآت الزهراني النفطية

سيطر رجال الإطفاء في لبنان على حريق كبير نشب بمخزن وقود تابع لمنشآت الزهراني النفطية، وكاد يهدد بكارثة ضخمة.
رمز الخبر: ۵۸۴۳۸
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ووقع الحادث في منشآت الزهراني النفطية التي تقع بالقرب من معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء، على بعد خمسين كيلومترا من بيروت.

واشتعل أكثر ربع مليون ليتر من البنزين التابع للجيش اللبناني اليوم في الزهراني، وأعادت الحادثة إلى الأذهان حادثة انفجار التليل في عكار، حين قضى العشرات بانفجار صهريج بنزين كان الجيش اللبناني أيضا قد صادره، قبل أن تنفلت الأمور حينها وتفضي إلى كارثة.

وقام الجيش اليوم بإجلاء الناس عن المنطقة خوفا من انتشار النيران وتسببها في انفجارات.

وأعلنت السلطات عن إجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.

ويعاني لبنان بالفعل من مشاكل اقتصادية عدة، حيث يوجد نقص حاد في الوقود وأزمة كهرباء واسعة النطاق.

ويعتمد كثير من المواطنين على مولدات كهرباء خاصة تعمل بالديزل. ولكن تشغيل هذه المولدات أصبح مكلفا، بسبب شح الوقود، كما أنها غير كافية لتعويض شبكة الكهرباء الوطنية.

واضطرت السلطات إلى إغلاق أكبر محطتي توليد كهرباء، الزهراني ودير عمار، قبل أيام، مما أدى إلى شل شبكات تزويد الكهرباء.

لكن وزارة الطاقة قالت الاثنين إن محطات الكهرباء عادت إلى عملها بعد أن زودها الجيش اللبناني بالوقود.

ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.

ودفعت الأزمة بنصف سكان لبنان إلى حافة الفقر، وأدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية، وفجرت احتجاجات شعبية وتوترات أمنية متنقلة.

كما جعل نقص العملة الأجنبية من الصعب على لبنان دفع مستحقات موردي الطاقة في الخارج.

وتمنع الولايات المتحدة لبنان من الحصول على الكهرباء من سوريا، وكانت حتى وقت قريب تمنعه من الحصول على الكهرباء الأردنية عبر سوريا، لولا أن رفعت السفارة الامريكية في بيروت الحظر على استيراد الكهرباء من الاردن عبر سوريا مؤخرا، بعد إدخال حزب الله المازوت الإيراني إلى لبنان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المقداد: سوريا متمسكة بمبادئ حركة عدم الانحياز رغم الحرب الإرهابية عليها
السيسي يناقش مع رئيس البرلمان الكوري التعاون الاقتصادي
لافروف: الاتحاد الأوروبي متحيز في مسألة الاعتراف بلقاحات روسية ضد كورونا
أعضاء الحكومة الجديدة يؤدون القسم أمام سعيد بعد أكثر من شهرين على "الإجراءات الاستثنائية"
صنعاء تتلألأ بالإضاءة الخضراء مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف
نقص الأدوية وغلاء سعرها يهدد بكارثة إنسانية في أفغانستان
على هامش قمة حركة عدم الانحياز.. وزيرا خارجية روسيا وتركيا يلتقيان في بلغراد
بمناسبة يوم العامل الزراعي.. بوتين يضع هدفا مهما للقطاع الزراعي الروسي
وقفة احتجاجية تنديداً باختطاف ثمانية من أبناء ذمار في محافظة عدن
بعد إعصار "شاهين".. السلطان هيثم يوجه خطابا للأمة
مدبولي ورئيس حكومة هادي يعقدان مباحثات رسمية في القاهرة
دمار 17 ألف منزل وتضرر 1.76 مليون صيني جراء فيضانات وأمطار غزيرة اجتاحت إقليم شانتشي
مفوضية الانتخابات: النسبة الأولية للتصويت العام بلغت 41 بالمئة
وزير الخارجية ونظيره المصري يعقدان حلسة مباحثات ويوقعان عددا من الأطر التعاقدية
مقتل امرأة وإصابة 17 شخصا خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من السكان الأصليين
الشرطة في روما تستخدم الغاز وخراطيم المياه ضد محتجين على شهادات كوفيد
وزير الخارجية التركي: الولايات المتحدة تدعم الارهاب في سوريا وغير صادقة بشأن محاربتها لـ “داعش”
الكاظمي بعد الإدلاء بصوته: أصواتكم ثمينة ولا تفوتوا فرصة التغيير
تخليد يوم الشاعر الايراني حافظ الشيرازي في النجف الاشرف
الرئيس رئيسي: الجريمة الإرهابية الأخيرة في أفغانستان كانت برعاية أميركية
المالكي يدلي بصوته ويدعو العراقيين للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات
العميد اشتري: لا توجد مشاكل أمنية في البلاد
السفير الإيراني يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال في باكستان
الشيخ الخزعلي: مشاركة العراقيين اليوم هي انعكاس لشجاعتهم ووعيهم
حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد بمحافظة قندوز الافغانية
الصناعة الايرانية تتوقع انتاج 16.5 مليون جهاز منزلي
الفيلم الإيراني "الثلج یسمی" يفوز بجائزة مهرجان سينمائي صربي
السيد الحكيم: الانتخابات هي البداية وسننتقل الى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة
سورية تدعم إيران وتدين الممارسات الأمريكية ضدها
رئيس الوزراء يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكّرة