رئيسي يؤكد على تعزيز دور ايران في اقتصاد العالم ودعم الحكومة لتوطين صناعة بناء السفن

ان وثيقة تنمية محافظة بوشهر ستتم ادراجها بصورة جدية في جدول الاعمال وستجري صياغتها وإعدادها في اقصر فترة زمنية ممكنة بالاستفادة من آراء ومقترحات النخب في المحافظة.

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي الدبلوماسية الاقتصادية بانها اساس الحكومة الثالثة عشرة، مؤكدا على تعزيز دور البلاد في اقتصاد المنطقة والعالم.

وقال الرئيس آية الله رئيسي في كلمته اليوم الجمعة في حشد من النخب في محافظة بوشهر جنوب ايران: ان الدبلوماسية الاقتصادية هي اساس الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) وفي هذا السياق يجب تعزيز دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في الانشطة الاقتصادية في المنطقة والعالم.

واضاف: ان وثيقة تنمية محافظة بوشهر ستتم ادراجها بصورة جدية في جدول الاعمال وستجري صياغتها وإعدادها في اقصر فترة زمنية ممكنة بالاستفادة من آراء ومقترحات النخب في المحافظة.

واكد "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" على ضرورة توطين تكنولوجيا بناء السفن وقال: ان الحكومة تدعم الأنشطة التي تنفذ في هذا المجال.