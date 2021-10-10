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رئيسي يؤكد على تعزيز دور ايران في اقتصاد العالم ودعم الحكومة لتوطين صناعة بناء السفن

ان وثيقة تنمية محافظة بوشهر ستتم ادراجها بصورة جدية في جدول الاعمال وستجري صياغتها وإعدادها في اقصر فترة زمنية ممكنة بالاستفادة من آراء ومقترحات النخب في المحافظة.
رمز الخبر: ۵۸۳۲۷
تأريخ النشر: 09 October 2021

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي الدبلوماسية الاقتصادية بانها اساس الحكومة الثالثة عشرة، مؤكدا على تعزيز دور البلاد في اقتصاد المنطقة والعالم.

وقال الرئيس آية الله رئيسي في كلمته اليوم الجمعة في حشد من النخب في محافظة بوشهر جنوب ايران: ان الدبلوماسية الاقتصادية هي اساس الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) وفي هذا السياق يجب تعزيز دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في الانشطة الاقتصادية في المنطقة والعالم.

واضاف: ان وثيقة تنمية محافظة بوشهر ستتم ادراجها بصورة جدية في جدول الاعمال وستجري صياغتها وإعدادها في اقصر فترة زمنية ممكنة بالاستفادة من آراء ومقترحات النخب في المحافظة.

واكد "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" على ضرورة توطين تكنولوجيا بناء السفن وقال: ان الحكومة تدعم الأنشطة التي تنفذ في هذا المجال.

ویذکر ان رئيسي الذي يزور محافظة بوشهر في اطار جولته التفقدية لمحافظات البلاد اضاف في تصريح ان الأنشطة المتعلقة بتصميم وبناء السفن تعتبر من مظاهر الاكتفاء الذاتي، واضافة الى الجانب الدفاعي، تلعب دورًا مهمًا في تنشيط الاقتصاد البحري وتوفير العملة الصعبة.

وحضر رئيسي مؤسسة الشهيد محلاتي البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وتفقد عن كثب بناء فرقاطة الشهيد سليماني وتصميم وبناء وإصلاح السفن البحرية والعابرة للمحيطات.

ويرافق رئيسي في هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، وزراء الطرق واعمار المدن والنفط والطاقة والجهاد الزراعي والاقتصاد والمالية ونائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة والنائب التنفيذي للرئيس ونائب الرئيس للتنمية الريفية والمناطق المحرومة.

وتشمل برامج رئيس الجمهورية في محافظة بوشهر تفقد عدة مشاريع تنموية وبنى تحتية، ولقاء النخب والعلماء والمضحين وأسر الشهداء ومختلف شرائح الشعب وعقد لقاء صحفي لشرح منجزات الزيارة.

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