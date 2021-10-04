قيادة عمليات الانبار تحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب إحدى مراكز الشرطة في الرمادي

أعلنت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب إحدى مراكز الشرطة في المحافظة.

موقع تابناك الإخباري_وقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام، قال في بيان ، إن "رجال الشرطة تصدوا لعجلة مفخخة، عندما كان الإرهاب يحاول يائسا استهداف أحد دوائر الشرطة".

وأضاف أنه "تم تدميرها وقتل سائقها دون أضرار أو خسائر".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني التفاصيل، وقالت في بيان إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية في محافظة الأنبار من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع 100 الخدمي في مدينة الرمادي".

وأضافت أن "قواتنا الأمنية قامت بإطلاق النار عليه مما دفع هذا الإرهابي لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".