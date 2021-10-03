امير عبداللهيان: ايران لن تتحمل تحركات الكيان الصهيوني

وأعرب علي زادة عن أمله في أن يتم حل الأحداث الأخيرة من خلال المشاورات بين مسؤولي البلدين.

اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى تحركات الكيان الصهيوني في حدود جمهورية اذربيجان مع ايران، مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتحمل تواجد وانشطة الكيان الصهيوني ضد امنها القومي وستقوم باتخاذ اي اجراء لازم بهذا الصدد.

ولدى تسلمه نسخة من اوراق اعتماد السفير الاذربيجاني الجديد في طهران علي علي زادة يوم الخميس اعرب امير عبداللهيان عن امله بالتوفيق للسفير خلال مهمته في طهران وشدد على أن اهمية العلاقات بين البلدين في اطار اواصر الجيرة، معبرا عن استيائه من الاجراءات غير اللائقة التي قام بها حرس الحدود لجمهورية اذربيجان مؤخرا مع سائقي الشاحنات الايرانية واعتقال اثنين منهم ،ووصف التصريحات السلبية الاخيرة الصادرة عن جمهورية اذربيجان بأنها مثيرة للاستغراب والاسف.

واعتبر وزير الخارجية الايراني إجراء مناورات عسكرية من قبل الدول داخل أراضيها بانه يندرج في إطار السيادة الوطنية ، وأشار إلى تحركات الكيان الصهيوني على طول الحدود المشتركة لجمهورية اذربيجان مع ايران، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتحمل تواجد وأنشطة الكيان الصهيوني ضد أمنها القومي، وستتخذ أي إجراء ضروري في هذا الصدد.

بدوره اعتبر السفير الجديد لجمهورية أذربيجان العلاقات الطيبة والعميقة لبلاده مع الجمهورية الإسلامية الايرانية باعتبارها دولة مجاورة وعزيزة بانها تحظى باهمية بالنسبة لجمهورية أذربيجان.

وأعرب علي زادة عن أمله في أن يتم حل الأحداث الأخيرة من خلال المشاورات بين مسؤولي البلدين.