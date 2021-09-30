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محادثات إيرانية - روسية حول تطوير التعاون النووي السلمي

بحث رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي في موسكو، أمس الثلاثاء، مع رئيس شركة "روس أتوم" الحكومة الروسية الكسي ليخاتشوف، حول سبل تطوير التعاون النووي السلمي بين البلدين.
رمز الخبر: ۵۷۷۹۹
تأريخ النشر: 29 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وجرى البحث وتبادل وجهات النظر في هذا اللقاء بين المسؤولين الايرانيين والروس بحضور السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة النووية.

وأكد الجانبان على "العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا وأعلنا بأنهما يسعيان لمتابعة التعاون حول الطاقة النووية السلمية بسرعة اكبر".

وتباحث اسلامي وليخاتشوف حول أحدث التطورات والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الايرانية وشركة "روس اتوم" والحكومة الروسية.

وأشار إسلامي الى العلاقات العميقة والاستراتيجية بين طهران وموسكو في مختلف الاصعدة الثنائية والدولية، وقال "التعاون بين البلدين في مجال الانشطة النووية السلمية ومن ضمنها في مجال انشاء وتطوير المحطات النووية يمضي الى الامام بصورة جيدة وان هذا التعاون يجب توسيعه".

وأعرب عن أمله "بان يعمل الطرفان عبر طريق المحادثات على الاسراع بوتيرة التعاون وتعزيزه".

بدوره رحب ليخاتشوف بتعميق العلاقات الثنائية خاصة في مجال الطاقة النووية السلمية.

وكان مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي قد وصل الى موسكو الثلاثاء لاجراء محادثات مع نظيره الروسي رئيس شركة "روس اتوم" الحكومية.

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